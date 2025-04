LeBron James diventa la prima Barbie di un atleta uomo: la nuova bambola virale sui social

LeBron James, una delle figure più iconiche dello sport moderno, ha fatto di nuovo la storia, questa volta nel reparto giocattoli. La Mattel ha annunciato l'uscita di una nuova Barbie con le sembianze del popolare cestista, rendendolo così di fatto il primo atleta professionista a essere onorato con una bambola Ken. "Siamo entusiasti di offrire ai fan una nuova versione di Ken", ha dichiarato Krista Berger, vicepresidente senior di Barbie presso Mattel. Un modo, infatti, per allontanarsi dagli stereotipi su Ken. Questa bambola celebra "LeBron come modello di riferimento", la sua capacità di icona di trascendere la cultura e di rappresentare un "esempio positivo per la prossima generazione". La bambola raffigura il giocatore di basket dei Los Angeles Lakers nel suo abbigliamento pre-partita e riflette la sua altezza: è più alta (di circa due centimetri e mezzo) rispetto al Ken standard. Il nuovo Ken non mostra l'atleta nella sua uniforme da basket. Indossa invece una giacca da college con la scritta "LJ" sul davanti. Presenta una toppa dell'Ohio e una toppa con la corona su una manica e il numero 23, il suo numero di maglia da basket, sull'altra. Sul retro, la scritta "LeBron" è stampata in grassetto insieme alla frase "Just a kid from Akron", la città dell'Ohio dove è nato. Sotto la giacca, la bambola indossa una maglietta con la scritta "We Are Family", un omaggio alla fondazione della star. La bambola include accessori come un pallone da basket, cuffie e scarpe da ginnastica.