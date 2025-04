Nba, Miami e Dallas volano nei play-in: Bulls e Kings ko

Grazie ai successi contro Chicago e Sacramento, Miami Heat e Dallas Mavericks hanno staccato il biglietto per l'ultimo spareggio dei play-in, che mettono in palio gli ultimi posti utili per i play off. Miami travolge i Bulls 90-109, grazie ai 38 punti di Herro. Venerdì gli Heat affronteranno Atlanta. Successo esterno invece per Dallas.