Nba, successi per Boston Celtics, Cleveland e Oklahoma

NEW YORK (Usa) - Nella notte italiana completato il quadro delle partite d’apertura dei playoff del campionato di basket Nba. Tre successi casalinghi e una sola vittoria esterna in Gara 1 che pone i Golden State Warriors subito in vantaggio rispetto a Houston. Vincono Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, tre delle formazioni favorite per il successo finale.