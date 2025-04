Nba, playoff: colpo Detroit a New York. Leonard trascina i Clippers a Denver

WASHINGTON (STATI UNITI) - Due vittorie esterne nella notte dei playoff Nba . Esultano i Detroit Pistons che sbancano New York ( 100 a 94 ) in gara due e si portano sull' 1-1 nella serie contro i Knicks . Gara equilibrata al ' Madison Square Garden ' con i Pistons che vengono rimontati nel finale dai padroni di casa prima di piazzare l' allungo decisivo . Decisivi per gli ospiti i 33 punti di un super Cade Cunningham ma anche i 20 di Dennis Schroder . Ai padroni di casa non bastano invece i 37 punti del solito Brunson e i 19 di Bridges .

Playoff Nba, Leonard show: Denver ko

Successo in trasferta anche per i Los Angeles Clippers che piegano i Denver Nuggets, battuti per 105-102, in gara due e riequibrano sull'1-1 le sorti della serie. I californiani la spuntano in volata, trascinati dai 39 punti di Kawhi Leonard. Bene anche Harden (18 punti), Zubac (doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi) e Powell (13). Nikola Jokic il migliore per i Nuggets con l'ennesima tripla doppia (26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) della sua fantastica stagione.