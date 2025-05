Nba, playoff: i Knicks volano sul 2-0 contro i Celtics, Nuggets travolti dai Thunder

Impresa dei Knicks: super rimonta e 2-0 sui Celtics

Esaltante l'impresa dei Knicks a Boston: sotto di venti punti (73-53) al termine del terzo tempo, la squadra di New York ha cambiato marcia nell'ultimo quarto rimontando fino al 91-90 finale. Da trhilling l'azione conclusiva, con Mikal Bridges capace di rubare palla a Jayson Tatum, che negli ultimi secondi stava volando verso il canestro della vittoria per Boston. Sabato (10 maggio) è in programma gara 3 a New York.

Oklahoma travolge Denver: in ombra Jokic

Nell'altra semifinale di giornata, Oklahoma ha polverizzato Denver in gara 2, con un perentorio 149-106 contrassegnato dal record di 87 punti prima dell'intervallo, come mai prima nessuno in Nba. Tra i protagonisti Shai Gilgeous-Alexander, con una percentuale di 11 tiri su 13 dal campo e il 100% ai tiri liberi (11 su 11); sottotono invece, per i Nuggets, la stella Nikola Jokic. Per lui solo 17 punti prima di uscire alla fine del terzo quarto per somma di falli.