Nba, Denver risponde presente: i Nuggets battono OKC e si giocheranno tutto in gara-7

I Denver Nuggets non cedono, sono ancora in corsa per la vittoria dell'NBA e lo dimostrano con una prestazione di carattere in Gara-6 delle semifinali della Western Conference. Al Ball Arena, la squadra del Colorado supera gli Oklahoma City Thunder 119-107, pareggiando così la serie sul 3-3 e si regala l'ennesima gara-7 di questi playoff. Protagonista assoluto della serata è Jamal Murray, in dubbio fino a poche ore dal match a causa di un malessere, ma capace di stringere i denti e siglare comunque 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per un plus-minus eccezionale di +28 in 42 minuti sul parquet. Al suo fianco, il solito Nikola jokic ha firmato una prova da MVP: 29 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, sfiorando la tripla doppia, da segnalare anche un'ottima prestazione di Christian Braun che conclude la gara con 23 punti, 11 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e 1 stoppata in 39 miuti di gioco della guardia e dell'aiuto di Strawther dalla panchina che segna 15 punti, tutti segnati nella ripresa con un 3/4 dalla lunga distanza. L'unica nota negativa per i giocatori di casa è il problema muscolare accusato nel finale di partita da Aaron Gordon, che si è tenuto il bicipite femorale sinistro ed ha zoppicato negli ultimi minuti di partita. Dall'altra parte, Gilgeous-Alexander sempre più leader dei Thunder, sigla 32 punti, di cui 18 dopo l'intervallo, ieri lasciato troppo da solo, infatti insieme a Holmgren autore di 19 punti e 11 rimbalzi sono gli unici ad aver superato quota 10 punti. Ora la squadra di coach Daigneault dovrà trovrare entro domenica la chiave giusta per poter spazzare definitivamente via i Denver Nuggets.