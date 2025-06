Nba, Oklahoma batte Indiana e porta la finale sull'1-1: Shai Gilgeous-Alexander show

Oklahoma batte gli Indiana Pacers 123 a 107 e porta la serie della finale playoff dell'Nba in parità: 1-1. Grazie ad una prestazione maiuscola di Shai Gilgeous-Alexander , che mette dentro 34 punti e serve otto assist, i Thunders si impongono in gara due. Ottime anche le prestazioni di Jalen Williams, autore di19 punti e Chet Holmgren, che ne mette a referto 15.

I Pacers non centrano un record

I Pacers non riescono a bissare il successo di gara uno, come avevano sempre fatto in questi playoff. SSe fossero riusciti a vincere anche i primi due match della finale, avrebbero eguagliato i Boston Celtics nel 1986, i Los Angeles Lakers nel 1987, i Chicago Bulls nel 1996 e i Golden State Warriors nel 2017. Formazioni che si sono poi aggiudicate il titolo Nba.