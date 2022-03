Pesaro ringrazia Sanford e batte 86-84 Brindisi

PESARO - Torna al successo la Carpegna Prosciutto Pesaro dopo due sconfitte consecutive: la squadra di Banchi, nel match valido per il 22° turno di LBA, batte 86-84 alla Vitrifrigo Arena l'Happy Casa Brindisi in un match equilibrato e combattuto. Nel primo quarto i pugliesi di Vitucci sembrano poter indirizzare il match a loro favore, chiudendo in vantaggio 26-15. Nel secondo e nel terzo periodo però la reazione dei marchigiani è veemente e con due parziali di 27-18 e 22-19 passano a condurre la gara. La tripla di Harrison porta Pesaro a -2 a due minuti dalla fine, ma i canestri di Jones e Sanford spingono nuovamente sotto Pesaro. Una gran giocata di Clark riporta però ad un possesso di distacco la Carpegna con 50'' nel cronometro. Lo stesso Clark sbaglia il tap-in del pareggio, nel capovolgimento di fronte Delfino trova i due liberi del +4 prima che Perkins riporti a -2 i suoi. Ancora l'argentino dalla lunetta, però, chiude definitivamente il match nonostante il brivido finale causato dallo 0/2 in lunetta dello stesso numero 82 e dalla palla del possibile pari nelle mani di Clark (che però perde palla a centrocampo). Decive per Banchi le prestazioni di Sanford e Delfino, autori di 21 e 13 punti, con l'esordiente Mejeris che ne mette a referto 10. All'Happy Casa non bastano i 24 di Perkins.