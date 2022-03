Serie A, Woldetensae guida Varese a Napoli: vittoria per 82-74

NAPOLI - Si chiude la 22ª giornata del campionato LBA con la Pallacanestro Varese che non ferma la sua corsa: battuta Napoli al PalaBarbuto 82-74 con Tomas Woldetensae ancora protagonista (19 punti). Solido primo tempo degli ospiti che confermano l'ottimo momento di forma: dominato 24-13 il 2° periodo per andare negli spogliatoi sul 49-35 (dopo aver toccato anche il +15) con Woldetensae a quota 10 punti e Napoli in grande difficoltà (8 palle perse). Napoli si rianima nel 3° quarto ma commette ancora troppi errori tra scelte di tiro e palle perse, Varese argina la rimonta partenopea e grazie alle triple del solito Woldetensae chiude avanti 63-53. Le giocate dell'ex prodotto di Virginia ridanno tranquillità a Varese che tocca subito il +16 (72-56) nei primi minuti del 4° periodo. La Gevi prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo arrivando sul -6 a 1'45" dalla fine con possesso ma De Nicolao stoppa Velicka e poi, sempre il fratello di Andrea, segna il canestro che vale il +8 e spegne le speranze di Napoli alla nona sconfitta nelle ultime 10.