Olimpia Milano, ufficiale: risolto il contratto con Moraschini

MILANO - Riccardo Moraschini non è ufficialmente più un giocatore dell'Olimpia Milano. Il club biancorosso ha comunicato oggi la risoluzione del contratto: "La Pallacanestro Olimpia Milano e Riccardo Moraschini hanno risolto in anticipo il contratto che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno". Moraschini era arrivato alla corte di coach Messina nell'estate del 2019, dopo essere stato miglior italiano del campionato con Brindisi la stagione precedente, il 21 ottobre 2021 arrivava la tegola sulla stagione del giocatore: squalifica per un anno per doping causa positività alla sostanza Clostebol Metabolita dopo un controllo avvenuto in allenamento. Dopo ricorsi e lunghi tempi di attesa la squalifica viene confermata il 10 marzo.