Playoff Scudetto, le semifinali: ecco il programma

ROMA - Si alza il sipario sulle semifinali scudetto della Serie A di basket. Questa sera, palla a due alle 20.45, i campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna, reduci dal trionfo in Eurocup e conseguente ritorno in Eurolega, sfidano la sorpresa della stagione, la neopromossa Bertram Derthona Basket Tortona. Se i bianconeri di Sergio Scariolo hanno archiviato con irrisoria facilità la pratica Pesaro nel primo turno con un 3-0 che non ammette repliche, Tortona di coach Marco Ramondino ha estromesso la Reyer Venezia dalla corsa allo scudetto con un clamoroso 3-1: una neopromossa in semifinale mancava dal 1998 quando la Reggiana del 'professore' Mike Mitchell cadde sotto i colpi della Fortitudo Bologna di Carlton Myers. Dall'altra parte del tabellone, una sfida spesso al cardiopalma che ha scritto pagine di storia della pallacanestro italiana nell'ultima decade: l'Olimpia Milano di Ettore Messina e di Gianmarco Pozzecco sfida lo spauracchio Dinamo Sassari (tre le sfide in semifinale: Sassari avanti 2-1). Pochi mesi fa la squadra di coach Piero Bucchi navigava poco sopra la zona retrocessione. Ora, dopo aver eliminato una delle favorite al tricolore, la Leonessa Brescia, i sardi cercano una nuova impresa. L'Olimpia Milano, dal canto suo, ha spazzato via Reggio Emilia ai quarti di finale con un netto 3-0 e vuole a tutti costi la finale scudetto per vendicare il pesante 4-0 dello scorso anno, maturato all'ultimo atto con la Virtus Bologna. Entrambe le sfide di semifinale si giocano al meglio delle cinque partite.