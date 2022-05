Playoff Scudetto, Milano domina gara 1: Sassari sconfitta 88-71

MILANO - Milano non sbaglia e si porta a casa gara 1 delle semifinali playoff contro Sassari per 88-71. Un successo convincente per l'Olimpia che tra due giorni avrà il secondo appuntamento della serie forte di questa notte molto concreta del Forum. Al Banco di Sardegna resta la convinzione di poter offendere l'avversario, nettamente superiore, ma servirà registrare al meglio la difesa per i prossimi appuntamenti. Datome e Hines da una parte, Bilan (16 punti) a rimbalzo e un ispirato Robinson dall'altra regalano un super primo quarto: lo strappo nell'ultimo minuto firmato Shields (13 punti) porta l'Armani avanti di 6 sul 32-26. Il danese non si arresta nel secondo quarto, la difesa orchestrata da Messina soffoca le idee della Dinamo, Bendzius prova a rimediare, ma si attiva anche la mano del Chacho Rodriguez e all'intervallo i meneghini chiudono avanti sul +8 (50-42). Al ritorno sul parquet è Robinson (17 punti) a fomentare gli uomini Bucchi che si portano subito sul -3 e poi firmano il sorpasso. Milano non sembra però ricevere il colpo, anzi ritrova la giusta concentrazione e con un gran lavoro di Bentil si riporta in pochi minuti sul +9. Riacquistato il vantaggio i padroni di casa mettono il turbo e arrivano addirittura sul +14 (71-57) prima degli ultimi 10 minuti. Un finale che sembra scontato visto che i sardi spariscono dal campo e l'Olimpia può iniziare a dare spettacolo ai suoi tifosi chiudendo con un sonoro +17. Una grande serata per Milano che ritrova anche Nick Melli per questa volata finale del campionato.