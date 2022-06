Virtus Bologna contro Olimpia Milano, al via la finale scudetto 2022!

BOLOGNA - L'attesa è finita, stasera alle ore 21 alla Segafredo Arena prenderanno il via le finali scudetto (serie al meglio delle 7 gare) tra la Virtus campione in carica e l' Olimpia Milano . È il rematch della passata stagione quando le V-Nere travolsero 4-0 un'Olimpia allo stremo delle forze dopo la durissima stagione di Eurolega (3° posto alle Final Four 2021), quest'anno la serie promette scintille ed emozioni. La Segafredo arriva con il fattore campo a favore, un roster completo, profondo e fisico guidato dall'estero di Milos Teodosic e dalla leadership di Daniel Hackett , il tutto con la voglia di incoronare una stagione che l'ha già vista vincere la Supercoppa ad inizio anno e poi l'EuroCup con tanto di pass diretto per l'Eurolega. Milano invece, dopo l'eliminazione ai Playoffs di Eurolega contro l'Efes (3-1), si è ricompattata, ha trovato la giusta condizione fisica e coach Messina ha scelto i 12 che si giocheranno il titolo con anche l'importante ritorno di Nicolò Melli .

Le parole dei coach: Scariolo

Il padrone di casa, Sergio Scariolo: "Mi sembra una finale equilibrata, con due ottime squadre, con punti forti e punti deboli, difficile fare pronostici. La nostra stagione è già buona, sono arrivati già due titoli: quando hai il secondo budget del campionato e arrivi in finale hai fatto il tuo dovere. Poi bisogna vedere come ci arrivi: in ogni serie si riparte da zero e conta solo far bene nella prima partita - aggiunge - Ho vissuto serie a 7 partite e ne ho viste di tutti i colori, cercheremo di regolarci in base a quello che ci dice il campo. Milano ha recuperato alcuni giocatori, sono in ottime condizioni e hanno fatto dei grandi playoff. Sia a livello mentale che fisico siamo due squadre che arrivano a questo finale in condizioni simili"

Le parole dei coach: Messina

L'allenatore dell'Olimpia Ettore Messina: "Sarà una serie spero equilibrata, spero difficile per entrambe le squadre, una serie che speriamo di giocare bene. Penso anche che con due palasport pieni possa essere una serie che farà il bene del basket italiano, come immagine, come audience, come seguito. Noi stiamo bene fisicamente, nei playoff abbiamo avuto più tempo per prepararci, abbiamo semplificato un po’ di cose e le stiamo eseguendo ad un ritmo diverso il che ci ha aiutato a migliorare i numeri offensivi - aggiunge - Indipendentemente dai pronostici, le aspettative sappiamo che a Milano sono sempre alte, quello che è importante è che i giocatori entrino in campo sapendo che se faremo bene determinate cose avremo più opportunità di vincere e in caso contrario ne avremo di meno”

Le date

Finali scudetto che si confermano al meglio delle 7 gare giocando ogni 48 ore. Gara 1 e 2 si giocheranno l'8 e 10 giugno (ore 21:00) alla Segafredo Arena, domenica 12 e martedì 14 giugno la serie si trasferirà al Mediolanum Forum di Assago per le Gara 3 e 4. In caso la serie si prolungasse: Gara 5 a Bologna il 16 giugno, Gara 6 a Milano il 18 e se necessaria la decisiva Gara 7 lunedì 20 giugno.