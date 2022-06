Udom è il primo colpo della Dolomiti Energia Trentino

È Mattia James Udom, ala italiana di 2 metri per 102 chili, il primo acquisto della Dolomiti Energia Trentino versione 2022-23: contratto di un anno con opzione per il secondo per il lungo che è stato protagonista nelle ultime due stagioni in Serie A con la maglia di Brindisi e fresco di convocazione in Nazionale per il raduno dell'Italia a Trieste e l'amichevole contro la Slovenia. Nato a bagno di Ripoli Mattia Udom è cresciuto nel settore giovanile della Mens Sana Siena: nel 2013 ha vauto le prime esperienze con il gruppo senior di Siena tra campionato italiano ed EuroCup, poi una lunga permanenza in Serie A2 con le maglie di Agrigento, di nuovo Siena, Biella e soprattutto Verona dove rimane per tre stagioni tra il 2017 e il 2020. Nelle ultime due stagioni l'ala toscana, di madre francese e padre nigeriano, ha vestito la maglia della New Basket Brindisi realizzando 5,4 punti e 4,5 rimbalzi di media in 68 presenze ufficiali tra Serie A e coppe nazionali, oltre a 6,2 punti e 4,8 rimbalzi in 16 partite di Fiba Basketball Champions League. Lo scorso 29 novembre Udom ha debuttato con la magia dell'Italbasket in occasione delle qualificazioni ai Mondiali 2023, giocando un ruolo chiave nel successo interno della Nazionale contro i Paesi Bassi in cui il numero 20 ha segnato 5 punti e catturato 4 rimbalzi e prodotto 2 recuperi in 21' di gioco.