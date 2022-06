Gevi Napoli, Michineau è arrivato in città

NAPOLI - Inizia l'avventura di David Michineau alla Gevi Napoli Basket. La guardia francese classe 1994, ormai ex giocatore dei Metropolitans 92, è arrivata in città: lo rende noto il sito ufficiale del club azzurro. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Capodichino, il nuovo giocatore della Gevi ha poi visitato il PalaBarbuto, feudo azzurro e catino infernale partenopeo, nonché elemento chiave per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza nella scorsa stagione: cinque vittorie pesantissime tra le mura amiche, tra cui quella contro la Virtus Bologna scudettata. Tramite i propri canali ufficiali, la Gevi Napoli Basket racconta la prima giornata italiana del giocatore francese: una volta effettuate le visite mediche sotto la supervisione del Dottor Giovanni D’Alicandro, responsabile dello staff sanitario della società partenopea, Michineau ha voluto immediatamente immergersi nella sua nuova avventura: ha infatti dedicato qualche minuto della sua impegnativa giornata ad ammirare il meraviglioso panorama del golfo di Napoli.