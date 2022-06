AJ Pacher all'Allianz Trieste: è ufficiale. Konate rescinde

TRIESTE - Si muove il mercato in casa Allianz Trieste, sia in entrata che in uscita. Da Ferrara arriva Andrew Joseph "AJ" Pacher mentre saluta il club l'ala maliana Sagaba Konate. Queste le due operazioni svolte dalla società che ha annunciato il tutto sul suo sito uffiale. "Allianz Pallacanestro Trieste comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione sportiva 2022-2023 con l'atleta Andrew Joseph "A.J." Pacher", questa la comunicazione ufficiale del rinforzo che Legovich si ritroverà a disposizione per la prossima stagione. Ed è proprio il tecnico dei giuliani a commentare il nuovo acquisto: "AJ Pacher è un giocatore molto duttile, a dispetto della sua taglia fisica. Dall'alto dei suoi 208 cm è in grado di essere incisivo nel pitturato, ma è anche in capace di aprire il campo grazie al suo tiro da tre punti e all'uno contro uno dal palleggio. Siamo soddisfatti che abbia accettato la nostra proposta, preferendola anche ad alcune sirene che lo avrebbero voluto all'estero, in squadra impegnate in coppe europee, e in team importanti di A2".