Olimpia Milano, ufficiale il rinnovo di Gigi Datome

MILANO - Fumata bianca tra Gigi Datome e l'Olimpia Milano per il rinnovo di contratto. Il club campione d'Italia in carica ha comunicato ufficialmente l'estensione con l'ex Fenerbahce entusiasta di poter ancora vestire la maglia biancorossa: “Sono felice di continuare la mia esperienza all’Olimpia Milano – dice Datome -. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni, e sono contento di farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi”. Con l'Olimpia Datome, oltre allo scudetto di questa stagione, ha vinto 2 Coppe Italia (una da Mvp) e una Supercoppa. Per Milano si tratta del 2° rinnovo di contratto dopo quello con Kyle Hines.