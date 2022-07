Olimpia Milano, ufficiale il rinnovo di Devon Hall

MILANO - L'Olimpia Milano non vuole correre rischi e ha blindato fino al 2024 la guardia statunitense Devon Hall. Arrivato la scorsa estate l'ex Bamberg si è rivelato subito un giocatore importante nelle rotazioni di coach Messina e anche decisivo nei finali in volata (quasi 10 punti di media tra campionato ed Eurolega). Il contratto di Hall scadeva a giugno 2023 ma l'Olimpia, come fece ai tempi con Shavon Shields, si è tutelata ufficializzando l'estensione del contratto. Queste le parole del giocatore: "Sono superfelice e grato di poter continuare la mia carriera in questa società meravigliosa e di aver prolungato il mio periodo di permanenza. Sono ansioso di scoprire cosa ci riserva il futuro, qui alla nostra Olimpia Milano”. Quello di Hall è il 4° rinnovo di contratto siglato da Milano in questa sessione di mercato dopo quelli di Hines, Datome e Biligha.