Olimpia Milano, ufficiale la firma di Thomas

MILANO - Deshaun Thomas è un nuovo giocatore dell' Olimpia Milano . Nato a Fort Wayne, Indiana, il 29 agosto 1991, 2.01 di statura, la scorsa stagione l'ala statunitense ha indossato la canotta del Bayern Monaco . L'ufficialità dell'ingaggio è resa nota dal club meneghino con una nota: "Deshaun porterà alla nostra squadra esperienza, tiro e versatilità: è il giocatore che volevamo per avere maggiore profondità e più soluzioni. Siamo felici di averlo con noi", ha dichiarato il general manager dell'Olimpia, Christos Stavropoulos . "Sono felice e grato all'Olimpia per avermi offerto questa opportunità di giocare per un club come questo, con questa storia e aiutarlo a vincere il più possibile, sia in EuroLeague che in Italia. Sia io che la mia famiglia ci sentiamo fortunati. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare e di conoscere i miei nuovi compagni", ha aggiunto Thomas .

Olimpia, Thomas sbarca in Lba

Deshaun Thomas, scrive l'Olimpia Milano sui propri canali ufficiali, "viene da Fort Wayne nell’Indiana dove ha frequentato la Bishop Luers High School guidandola a tre titoli conecutivi dello stato dell’Indiana. Dal 2010 al 2013 ha giocato a Ohio State. Nella sua terza stagione nei Buckeyes ha segnato 19.8 punti per gara con 5.9 rimbalzi. Nel 2012 è stato incluso nel secondo quintetto della Big Ten e l’anno seguente nel primo. Nel 2013, dopo essere stato scelto al numero 58 dai San Antonio Spurs della NBA, è venuto in Europa per militare nel Nanterre in Francia (12.2 punti per gara in campionato). In seguito, è stato al Barcellona (7,1 punti di media in EuroLeague), agli Austin Spurs, all’Efes (7.3 di media), al Maccabi (11.5 punti a partita in EuroLeague), al Panathinaikos (10.5 di media il primo anno, 13.9 con 4.4 rimbalzi nel secondo) e al Bayern Monaco (9.9 nella stagione 2021/22). In mezzo ha avuto anche un’esperienza a Tokyo nella lega giapponese. Ha vinto il titolo greco e la Coppa nazionale nel 2019 con il Panathinaikos. Ha vinto il titolo israeliano nel 2018 con il Maccabi. Ha vinto la Coppa di Francia con il Nanterre. In EuroLeague ha giocato 197 gare con 9.7 punti di media in carriera", rende noto il club biancorosso che mette a segno l'ennesimo colpo di mercato: l'obiettivo infatti è disputare un'Eurolega da assoluto protagonista.