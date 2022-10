Pesaro in testa incorona Re-pesa

a Jasmin Repesa ci si può aspettare di tutto, come personaggio ma soprattutto come allenatore. Il primo è un falso burbero , perché in realtà è dotato di un sottile senso dell’ironia che regala con il suo inconfondibile vocione . Il tecnico, ormai abituato ad ogni genere di sfida su tutti i campi d’ Europa , sa essere un innovatore rimanendo però fedele alla sua filosofia di basket.

Prendete ad esempio quello che sta facendo a Pesaro, dove due anni fa portò la VL alle Final 8 di Coppa Italia dopo 17 anni di assenza, per poi ascoltare la voce del cuore e tornare alla Fortitudo (abbandonata dopo appena una giornata...). A differenza della maggior parte dei suoi colleghi, Repesa ha scelto di dare una forte impronta italiana alla sua squadra, e non soltanto nominalmente: nella clamorosa rimonta contro Venezia di sabato scorso, Moretti ha giocato 30’, Tambone 29’, Mazzola 22’, Totè 12’, con il solo Visconti in campo per 6’. Il tutto sta portando il pubblico ad identificarsi sempre più con la squadra, e le responsabilità ad essere divise tra tutti, americani compresi ovviamente.