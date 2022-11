Dinamo Sassari, rinforzo sotto le plance: ufficiale l'acquisto di Stephens

SASSARI - Rinforzo sotto le plance per la Dinamo Sassari: il club sassarese ufficializza l'acquisto di Deshawn Stephens, centro americano classe 1989, proveniente dai bosniaci dell'Igokea. Il Banco di Sardegna, in una nota ufficiale, "ringrazia l’Igokea per la disponibilità mostrata nel trattare e nel poter liberare il giocatore, entusiasta di poter raggiungere la Dinamo". Il lungo, che giocherà in maglia biancoblù fino a fine stagione e andrà a sostituire Chinanu Onuaku (tagliato dalla società per un inizio di stagione al di sotto delle attese), raggiungerà Sassari non appena verranno espletate tutte le pratiche burocratiche e si metterà subito a disposizione di coach Bucchi per preparare il delicato impegno che vedrà protagonista il Banco di Sardegna alla ripresa del campionato: domenica 20 novembre i sassaresi sfideranno al PalaSerradimigni la neopromossa Scafati. È la stessa Dinamo a presentare il suo nuovo giocatore, sottolinendo le caratteristiche peculiari del 33enne centro statunitense: "Stephens ha le qualità di un grande atleta, apertura di braccia lunghissima, esplosivo, va sempre a rimbalzo d’attacco ed è un lungo con caratteristiche di protezione del ferro con la capacità di essere molto aggressivo e di cambiare sui blocchi", si legge sul sito del club sassarese. "Nella passata stagione ha tenuto una media di oltre 10 punti con 6 rimbalzi di media in 21 minuti, mentre in questa era partito ancora meglio con quasi 13 punti e 8 rimbalzi a partita, giocando sia in Lega Adriatica che in BCL, entrambe competizioni di livello".