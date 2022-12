Germani Brescia, ufficiale l'ingaggio del playmaker Nikolic

Eurocup, cade ancora Brescia

Risoluzione contrattuale con la Dinamo

Quella con Brescia sarà per Nikolic la terza esperienza in Italia: nella stagione 2019-2020, infatti, aveva indossato la maglia della De' Longhi Treviso, mentre in questa stagione ha trascorso gli ultimi due mesi a Sassari, ingaggiato dal Banco di Sardegna per sopperire all'assenza dell'infortunato Chris Dowe. La Dinamo, attraverso un comunicato, aveva ufficializzato solo poche ore fa la risoluzione contrattuale con il giocatore sloveno: "Ad Aleksej, arrivato in Sardegna per sostituire l'infortunato Chris Dowe, il ringraziamento da parte di tutto il club per l'impegno profuso in questi mesi e l'augurio per un brillante prosieguo di carriera", si legge in una nota.