Diretta Venezia-Virtus Bologna LBA: dove vederla in streaming

Il big match della 21^ Giornata di Serie A UnipolSai mette di fronte Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna. Da una parte le Vu Nere, prime a pari merito con l'Olimpia Milano a quota 32 punti, dall'altra i padroni di casa a 18 punti, con la necessità di vincere per tornare nella zona playoff. Entrambe vengono da una settimana europea, che ha visto Venezia trionfare nettamente in Eurocup contro Brescia e Bologna in Eurolega perdere in casa contro il Partizan di Obradovic, per poi espugnare il parquet dell'Alba Berlino di Gabriele Procida. L'ultimo confronto tra le due squadre è molto recente: il 16 febbraio i ragazzi di Scariolo eliminarono ai quarti di finale di Coppa Italia la Reyer con il punteggio di 82 a 68. Il 15 gennaio, match d'andata di campionato, la sfida fu molto più equilibrata ma a sorridere fu sempre la Virtus, trascinata dai 17 punti di Hackett e dai 15 di Toko Shengelia.