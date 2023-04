Diretta Brescia-Brindisi LBA: dove vederla in streaming

A due giornate dalla fine della regular season di Serie A UnipolSai tutti i verdetti sono ancora in bilico: tra questi c’è sicuramente la lotta per i playoff, con diverse squadre coinvolte. Ed è al PalaLeonessa che la Germani Brescia e l’Happy Casa Brindisi si sfideranno per avvicinarsi sempre più a quest’obiettivo. I padroni di casa, attualmente noni con 26 punti, sono reduci dalla vittoria in casa di Reggio Emilia, trascinati da un super Amedeo Della Valle da 23 punti, e nelle ultime sei partite hanno perso solo una volta. Stato di forma diverso per la squadra di coach Vitucci, settima a 28 punti, che viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, l’ultima di queste in casa contro Trento. All’andata Brindisi ebbe la meglio con il punteggio di 82 a 81, con mattatore della partita Marcquise Reed, autore di 19 punti.