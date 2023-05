Trento, ufficiale: Molin si dimette dal ruolo di capo allenatore

TRENTO - Emanuele Molin non è più l'allenatore della Dolomiti Energia Trentino. Il coach classe 1960 ha infatti annunciato questa mattina in conferenza stampa di aver rassegnato le dimissioni da capo allenatore del club bianconero: "Ho preso la decisione, personale e mia, di uscire da Aquila Basket", dichiara Molin che poi aggiunge: "Ci tenevo ad essere qui oggi e ringraziare tutto il club, i giocatori, il mio staff; mi porterò questi anni sempre nel cuore. L'applauso di domenica sera di tutto il palazzetto è stato un'emozione travolgente, l'espressione di quanto la gente di Trento abbia apprezzato quello che l'Aquila e questi ragazzi sono riusciti a fare. La squadra ha interpretato il pensiero che c'è dietro a questo club". Infine i ringraziamenti, indirizzati in particolare ai tifosi di Trento: "Voglio ringraziare perché in questi anni ci hanno sostenuto, a volte anche giustamente bacchettato, ma voglio che sappiano che siamo sempre scesi in campo e in palestra dando il massimo".