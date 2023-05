Diretta Olimpia Milano-Dinamo Sassari LBA: dove vederla in streaming

In Gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A UnipolSai, l’Olimpia Milano di Ettore Messina ospita la Dinamo Sassari di Piero Bucchi. Da un lato la testa di serie numero uno, dall’altro la numero cinque. Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi quarti di finale 3-1: i padroni di casa hanno chiuso la serie in gara 4 contro Pesaro, grazie a una delle migliori prestazioni stagionali di Shields, autore di 25 punti. La Dinamo invece ha superato la Reyer Venezia, trascinata dal MIP della regular season, Ousmane Diop. I precedenti stagionali sorridono all’Olimpia: all’andata Melli e compagni espugnarono il PalaSerradimigni con un netto 63 a 92, al ritorno la vittoria fu meno netta ma sempre sotto controllo, con protagonista Napier con i suoi 19 punti. Milano e Sassari si scontrano nei playoff per la terza volta negli ultimi quattro anni, la sesta nelle ultime 13 stagioni.