Serie A, playoff scudetto: Milano a valanga contro Sassari

Sassari, si salvano solo Diop e Dowe

Alla squadra di coach Bucchi non bastano i 13 punti a testa di Diop e Dowe. Sottotono il cecchino lituano Bendzius: solo 6 i punti a referto per la 33enne ala di Klaipeda. Le due squadre torneranno in campo lunedì sera (29 maggio alle ore 21) per gara-2.