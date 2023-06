Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale playoff: segui gara 5 LIVE

MILANO - L'Olimpia Milano per rimettere la testa davanti, la Virtus Bologna per effettuare il sorpasso dopo aver riportato sul 2-2 la serie di una finale scudetto che ha visto finora rispettare il fattore campo. Oggi (19 giugno, ore 20:30) le due squadre tornano in campo al Mediolanum Forum: segui la diretta ...

21:59

Olimpia-Virtus 63-58: Milano mantiene le distanze

Dopo due minuti dell'ultimo quarto Milano resta a +5 tenendo a distanza la Virtus Bologna: 63-58 il risultato.

21:53

Olimpia-Virtus 59-54: +5 Milano a fine terzo quarto

Canestro con fallo e libero trasformato per Napier, che riporta Milano a +5: il terzo quarto della gara 5 della finale scudetto si chiude sul 59-54 in favore dell'Olimpia contro la Virtus Bologna (Baron 12, Melli, Napier e Shields 11, Voigtmann 4, Datome, Hines 3, Biligha e Hall 2 fin qui per l'Olimpia; Hackett 12, Belinelli 11, Cordinier 10, Jaiteh 9 per la Virtus).

21:51

Olimpia-Virtus 56-54: Belinelli riporta a galla Bologna

Belinelli cerca la tripla, non trova il canestro ma si prende un fallo: due su tre dalla lunetta e poco dopo trova il canestro, riportando Bologna a -2: a meno di un minuto dalla fine del terzo quarto il risultato è di 56-54 per l'Olimpia Milano.

21:46

Olimpia-Virtus 56-50: Bologna accorcia, time-out Milano

Jaiteh e poi Hackett, Bologna accorcia le distanze: il risultato è ora 56-50 in favore dell'Olimpia, il cui coach Messina chiama il time-out.

21:40

Olimpia-Virtus 56-43: Milano vola a +13

Canestro di Melli e Milano vola a +13 su Bologna: il risultato è 56-43 per l'Olimpia con la Virtus staccata a poco più di tre minuti dalla fine del terzo quarto.

21:35

Olimpia-Virtus 50-41: Milano a +9, time-out Bologna

Triple di Napier e Shavon, poi Melli: l'Olimpia vola a +9 (50-41) e coach Scariolo chiama time-out per la Virtus Bologna.

21:32

Olimpia-Virtus 42-39: Hackett 'stappa' il terzo quarto

Dopo due minuti e due secondi sono del bolognese Hackett (due tiri liberi realizzati) i primi punti del terzo quarto: Milano ora a +3 (42-39)

21:29

Olimpia-Virtus 42-37: via al terzo quarto

Finito l'intervallo, partito il terzo quarto: Olimpia e Virtus di nuovo in campo con il risultato di 42-37 in favore di Milano e Bologna a inseguire.

21:22

Olimpia, Baron è già in doppia cifra

A trascinare Milano nei primi due quarti è Baron, che con 12 punti è l'unico finora in doppia cifra. Nell'Olimpia in luce anche Shields (8) e Melli (7) mentre i migliori per Bologna sono stati finora Jaiteh (8), Cordinier (8) e Belinelli (7).

21:14

Olimpia-Virtus 42-37: Milano sul +5 all'intervallo

Nessun canestro negli ultimi secondi del secondo quarto, con Milano che va all'intervallo di gara 5 sul +5 contro Bologna: 42-37 il risultato.

21:12

Olimpia-Virtus 42-37: time-out per Scariolo

Time-out per Bologna chiamata da coach Scariolo a meno di un minuto dall'intervallo lungo, con Milano sul +5 (42-37)

21:05

Olimpia-Virtus 38-31: Milano a +7, time-out per Messina

Milano tiene Bologna a distanza: 38-31 e time-out chiamato per l'Olimpia da coach Messina con 3'30" ancora da giocare

20:57

Olimpia-Virtus 32-26: Milano allunga, time out Bologna

Fiammata di Milano che cerca l'allungo: 32-26 al 13' e time-out chiamato per Bologna da coach Scariolo.

20:54

Olimpia-Virtus 26-26 a inizio secondo quarto

I primi punti del secondo quarto sono per la Virtus Bologna, che torna in parità (26-26)

20:50

Olimpia-Virtus 26-24: finito il primo quarto

Il primo quarto della gara 5 della finale scudetto si chiude con un +2 in favore di Milano su Bologna: 26-24 il risultato (Shields 6, Baron e Melli 5, Datome e Hines 3, Hall e Voigtmann 2 per Milano; Belinelli 7, Jaiteh 6, Cordinier 5 per Bologna).

20:47

Olimpia-Virtus 20-16: Shields riporta Milano sul +4

Canestro in contropiede di Shields che riporta Milano sul +4 contro Bologna.

20:41

Olimpia-Virtus 12-12: si accende Belinelli, aggancio Bologna

Si accende Belinelli (già 7 punti in questo avvio) e Bologna torna a galla, riagganciando Milano sul 12-12.

20:36

Olimpia-Virtus 9-5: subito tripla per Datome

Buona partenza per Milano, che prova ad allungare fin dall'avvio grazie a Datome (tripla) e i primi canestri di Melli.

20:31

Olimpia-Virtus: iniziata gara 5

Iniziata la gara 5 della finale scudetto al Forum di Assago: di fronte l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, con la serie al momento sul 2-2.

20:27

Olimpia Milano-Virtus Bologna: i quintetti iniziali

MILANO: Napier, Shields, Datome, Voigtmann, Melli.

VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Mickey.

20:18

Squadre in campo per il riscaldamento

Tra poco Olimpia Milano e Virtus Bologna si sfideranno nella gara 5 della finale scudetto: le squadre sono in campo per il riscaldamento sul paquet del Forum di Assago.

20:08

Milano, Kyle Hines c'è

Sciolto il grande dubbio della vigilia in casa Milano: Kyle Hines, uscito acciaccato da gara 4 per una contusione alla spalla sinistra, figura regolarmente tra i 12 giocatori in lista.

19:55

Olimpia-Virtus, tutto pronto al Forum

Tutto pronto al Forum di Assago per la gara 5 della finale scudetto, che vedrà l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna sfidarsi con la serie ferma al momento sul 2-2.

Milano, Mediolanum Forum