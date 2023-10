Serie A, Trento-Virtus Bologna: orario e dove vederla in tv

TRENTO - Tutto pronto alla T Quotiano Arena di Trento per la sfida tra i padroni di casa e la Virtus Bologna valida per la terza giornata di LBA . Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica anche se Trento è reduce dal ko in Eurocup contro il JL Bourg mentre Bologna ha ottenuto un importante successo in Eurolega contro il Monaco .

Trento-Bologna, orario e dove vederla in tv

La sfida della T Quotiano Arena tra Trento e Virtus Bologna è in programma alle 18.30. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta tv e in streaming su DAZN.

Trento-Bologna, i precedenti

Quella tra Trento e Bologna sarà la sfida numero 16 tra le due squadre in Serie A con i precedenti che sorridono alla Virtus (8 successi) che ha vinto anche tutti gli ultimi quattro confronti sia in casa che in trasferta.