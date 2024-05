Playoff scudetto, Venezia in semifinale: Tucker condanna Reggio Emilia

VENEZIA - La Reyer Venezia travolge Reggio Emilia in gara 5 e vola in semifinale dei playoff scudetto. Nella bolgia del palazzetto 'Taliercio', gli orogranata di coach Spahija vincono 83-67, trascinati dalla prova sontuosa di un monumentale Tucker (25 punti) e di un ottimo Simms (14 punti). Finisce invece con tanti rimpianti la stagione di Reggio Emilia: alla squadra di coach Priftis non sono bastati i 18 punti di Galloway e i 12 di Black.