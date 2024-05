Semifinale playoff, l'Olimpia Milano batte Brescia e si porta sul 2-0

L’Emporio Armani Milano vola e si porta sul parziale di 2-0 nella serie delle semifinali playoff di Serie A battendo la Germani Brescia con il punteggio di 77-66 in gara 2. Al Forum il grande protagonista risponde al nome di Nikola Mirotic, autore di 21 punti e una prova magistrale che riscattata la prova di gara 1, dove era risultato parecchio falloso. Bene anche Shields con 16 punti, così come Hall, anche lui in doppia cifra dato che è arrivato a quota 11 punti. Dall’altra parte, in casa Brescia, il miglior marcatore è stato Massinburg con 12 punti personali.