Finale playoff, Olimpia batte Virtus: Milano avanti nella serie scudetto

MILANO - Spettacolo da trattenere il respiro al Forum per una tiratissima gara 3 della serie scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che ripartivano dopo il botta e risposta maturato in Emilia nei primi due match. La spunta in volata la squadra di coach Messina, che si porta avanti 2-1 e che giovedì, ancora in casa, avrà il prmo match-point.