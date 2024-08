Trento, Bayehe si presenta: "Posto giusto per la mia carriera"

TRENTO - "Sono molto contento di essere qui a Trento. È stata una scelta molto facile dettata da una trattativa breve. Quando coach Galbiati mi ha chiamato ho accettato subito perché credo che Aquila, in questo momento della mia carriera, sia per me il posto giusto al momento giusto". Sono le parole di Jordan Bayehe, il nuovo centro di Dolomiti Energia Trentino, presentato oggi in conferenza stampa (martedì 27 agosto) come nuovo giocatore bianconero. "La preparazione? Sta andando molto bene, è un passaggio fondamentale per poter fare un'annata positiva. Siamo una squadra di un altissimo livello di atletismo, che corre e si passa tanto la palla. Sono un ragazzo che dà sempre il 100 per cento in campo, con soluzioni offensive dentro e fuori dal pitturato con una grande aggressività difensiva".