Basket, Serie A: Trieste e Virtus Bologna vincono e restano in vetta

Spettacolo ed emozioni nei tre anticipi della terza giornata della Serie A di Basket andati in scena oggi (sabato 12 ottobre), con il turno di campionato che si chiuderà domani con gli altri cinque match in programma.

Trieste cala il tris e resta in vetta, primo ko per Tortona

Trieste a punteggio pieno, primo stop per Tortona. Al PalaFerraris di Casale Monferrato la squadra giuliana conferma quanto di buono fatto vedere nel suo ottimo avvio di stagione e, dopo Milano e Napoli, supera anche la Bertram: 85-82 per gli ospiti il risultato finale. In evidenza Valentine (22 punti) e Ross (19 punti), mentre nelle fila di Tortona - reduce dai successi su Cremona e Varese oltre che nel debutto in Champions - il migliore è Baldasso (18 punti).

Virtus Bologna vittoriosa a Venezia e a punteggio pieno

In vetta con 6 punti e a punteggio pieno resta anche la Virtus Bologna, che riscatta il ko in Eurolega passando al Palasport Taliercio di Venezia (68-76): a trascinare le 'V Nere' sono stati dal punto di vista realizzativo Shengelia (17 punti a referto) e Belinelli (11), mentre ai padroni di casa (alla terza sconfitta in altrettante partite, a cui si aggiungono le due in Eurocup) non è bastato mandare in doppia cifra Kabengele (15), Tessitori (13) e Wheatle (12). Nell'altro anticipo di oggi infine la Reggiana ha centrato la seconda vittoria in campionato superando in casa Treviso (88-64), al secondo ko consecutivo dopo il vittorioso esordio a Venezia.