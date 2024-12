Virtus, Luca Banchi si è dimesso: decisivo il ko in Eurolega

La sconfitta in Eurolega ai supplementari con l'Alba Berlino, ha portato Luca Banchi a rassegnare le dimissioni da coach della Virtus Bologna. Secondo quanto anticipato da Sky Sport, il tecnico avrebbe comunicato alla squadra la sua decisione al rientro degli spogliatoi, prima di prendere parte alla conferenza stampa.

Virtus, momento no: cinque ko consecutivi in Europa

La Virtus è reduce da cinque sconfitte consecutive in Europa ed occupa l'ultimo posto in classifica. La dirigenza sta già lavorando alla sua sostituzione: Bologna giocherà in Eurolega venerdì alle 20:30 contro la Stella Rossa.