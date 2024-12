Virtus Bologna, Ivanovic nuovo allenatore dopo le dimissioni di Banchi

BOLOGNA - Cambio di coach per la Virtus Bologna dopo le dimissioni di Luca Banchi . Il nuovo allenatore delle Vu Nere è il montenegrino Dusko Ivanovic, come annunciato oggo pomeriggio con una nota ufficiale: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver raggiunto un accordo con Duško Ivanovi? fino al 30 giugno 2025 - si legge nel comunicato del club emiliano - una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di Grecia, sono alcuni dei trofei che l’head coach di origine montenegrina classe ’57 può vantare nel palmares personale. Negli oltre 30 anni di carriera coach Ivanovic ha allenato tra le altre Stella Rossa, Panathinaikos, Besiktas, Khimki, Barcelona e Baskonia . Proprio alla guida della squadra basca nel 2020 ha vinto il campionato spagnolo insieme ad Achille Polonara e Toko Shengelia. Virtus Segafredo Bologna da il benvenuto a Duško Ivanovi? nella grande famiglia bianconera".

La crisi europea della Virtus Bologna

Banchi si è dimesso oggi dopo l'ennesima sconfitta in Eurolega, la quinta consecutiva, contro l'Alba Berlino. La Virtus Bologna è ultima in classifica nel torneo continentale con uno score di 2 vittorie e 11 ko stagionali. Va meglio in campionato, dove la formazione emiliana occupa il secondo posto, alla pari con Trapani, a 4 punti da Trento capolista.