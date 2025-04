Cordinier lancia la Virtus Bologna: Brescia ko, Ivanovic aggancia Trapani in vetta

- Colpaccio dellanel posticipo del lunedì, valido per ladi. Nel big match della '', lebattonola, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Mattatore della serata è l'ala francese, autore di 21 punti. Tra i bianconeri, vanno in doppia cifra anche(15 punti),(12 a testa). Alla '', al secondo ko consecutivo in trasferta, non bastano i 14 punti die i 13 diper evitare la sconfitta. La squadra diresta così inchiodata al terzo posto a pari merito con(record 18-8). Sorride invece la: i bianconeri aggancianodiin testa alla classifica (19-7).