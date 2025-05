Playoff scudetto, Trento batte Milano: decisivo Cale all'ultimo respiro. Ok Trapani, colpo Trieste

TRENTO - Emozioni a non finire nei quarti di finale dei playoff scudetto in Serie A. Trento si riscatta e pareggia la serie (ora sull'1-1) contro l'Olimpia Milano. Dopo la sconfitta in gara 1, l'Aquila di coach Galbiati sfrutta il fattore campo della 'Il T Quotidiano Arena' e batte i campioni d'Italia in carica per 70-67: decisiva la magia, a fil di sirena, di Myles Cale quando la partita sembrava destinata all'overtime. La guardia statunitense classe 1999 mette a segno il più classico dei buzzer beater, con una mano sola, sfruttando un'ingenuità dell'esperto Mirotic. Ellis (doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi) e Ford (14 punti) guidano Trento (Cale a referto con 8 decisivi punti). Bene anche Lamb (11) e Niang (10). Ai biancorossi di coach Messina non bastano invece i 13 punti a testa di Flaccadori e Mirotic e gli 11 di LeDay. Ora la serie si sposta al Forum di Assago: appuntamento a giovedì 22 maggio per il terzo atto.