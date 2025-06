Basket, la Virtus Bologna passa a Milano e si avvicina alla finale dei playoff scudetto

MILANO - Blitz a Milano per la Segafredo Bologna, che sbanca il Forum e riconquista il fattore campo delle semifinali scudetto portandosi sul 2-1. Shengelia e Cordinier danno spettacolo, l'Olimpia viene piegata (68-78) in gara3 e ora è con le spalle al muro: sabato può solo vincere in casa per allungare la serie alla bella, eventualmente in trasferta, restando in corsa per la finale già conquistata intanto da Brescia.