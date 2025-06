Finale scudetto, Shengelia fenomenale: la Virtus Bologna vince gara 1, Brescia ko

BOLOGNA - Cuore, grinta e carattere: la Virtus Bologna piega Brescia in gara 1 della finale scudetto e si porta sull' 1-0 nella serie. Sotto per gran parte del match (Germani avanti 45-41 all'intervallo lungo), le Vu-nere di Dusko Ivanovic crescono difensivamente nell'ultimo quarto di partita, esaltano la Segafredo Arena e si aggiudicano l'intera posta in palio: 90-87 il finale per i bianconeri, trascinati dai 29 punti e i 5 rimbalzi ( career-high in Serie A ) di un monumentale Tornike Shengelia . Bene anche Matt Morgan , autore di 19 punti.

Brescia, Ndour ko: rischia di saltare gara 2

Alla Germani di coach Poeta (out Ndour - 12 punti a referto - per infortunio al termine del terzo quarto, condizioni da valutare per il senegalese che rischia di saltare gara 2 per un problema all'inguine) non bastano i 16 punti di Bilan, i 15 di Rivers, i 14 di Burnell e i 10 di Dowe. Sottotono la prova di capitan Della Valle (9 punti, 3 rimbalzi e 3 assist), bene Ivanovic alla voce assist (11). Appuntamento a sabato 14 giugno, ancora alla Segafredo Arena di Bologna, per gara 2 (ore 20:30).