Bologna a un passo dallo scudetto: serie finale sul 2-0 contro Brescia 

La Segafredo Bologna vede lo scudetto. Dopo lo show di Shengelia in gara 1, le V Nere vincono e convincono la seconda gara della serie (75-65) portandosi in doppio vantaggio (2-0) contro Brescia. Partita equilibrata per poco più di 17 minuti, poi i padroni di casa, spinti dai loro tifosi, mettono il turbo e rischiano solo quando, nel terzo quarto, la Germani con un parziale di 10-0 arriva a -3 (53-50) e palla in mano. Ma Bologna si organizza e riallunga senza problemi fino alla sirena, che manda in estasi la Segafredo Arena. Nel primo quarto l'equilibrio regna fino all'11 pari poi Bologna mette la freccia (19-13), Bilan e Burnell pareggiano a 19, prima del 22-21 del 10'. Alla ripresa Cournooh sigla il primo vanta bresciano (22-23). La partita va in altalena e cambia padrone in continuazione. La Segafredo manda in visibilio il suo pubblico nel finale quando il risultato passa dal 31-32 al 39-32 con cui si va all'intervallo lungo Nella ripresa Zizic, Cordinier e Shengelia scavano il solco con i lombardi (48-37). Bologna che mantiene la doppia cifra (53-40) prima di un ritorno della Germani (parziale 0-10) che rimette tutto in discussione. Al 30' il risultato è 58-51 per Bologna. La Segafredo, però, ha il controllo del match e negli ultimi 10' dilaga (68-54) con Pajola e Shengelia scatenati. Finale in surplace con gli emiliani che trionfano 75-65.