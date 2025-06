Napoli Basket, Alessandro Magro è il nuovo coach

Le parole di Alessandro Magro

Le prime dichiarazioni di Alessandro Magro: "Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura nella stupenda città di Napoli e voglio, spinto dal tutto il pubblico napoletano, lavorare per poter insieme sognare in grande. Forza Napoli sempre!"

La scheda di Alessandro Magro

Magro ha iniziato ad allenare a soli 22 anni in Serie A come assistente a Livorno. Dopo una breve esperienza alla Viola Reggio Calabria, nel 2006 passa alla Mens Sana Siena, dove resta per otto stagioni diventando assistant coach della prima squadra e capo allenatore delle formazioni giovanili. Nel 2014 diventa il nuovo tecnico della Fulgor Omegna fino al 2016. In seguito passa alla Leonessa Brescia, dove resta nello staff di coach Diana per tre stagioni. Nel 2019 diventa il vice di Luca Banchi alla Lokomotiv Kuban in Russia. Conclude poi la stagione con un'esperienza in Polonia dove viene ingaggiato dal Dąbrowa Górnicza. Nel 2021 torna, nella qualità di head coach, alla Pallacanestro Brescia. In tre stagioni il coach fiorentino porta la squadra bresciana due volte ai play off (quarti di finale nel 2022 e semifinale nel 2024), ma soprattutto vince la Coppa Italia nel 2023. Nel 2022 Magro viene anche nominato allenatore della Nazionale Under 20 italiana con la quale partecipa all’Europeo U-20 in Montenegro. Nella stagione 2021/22 ha vinto il premio di Miglior Allenatore della LBA. Nella scorsa stagione Magro è stato ingaggiato dai BC Wolves nel campionato Lituano partecipando anche all'EuroCup.