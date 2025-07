Nate Johnson è un nuovo giocatore della Dinamo Sassari

La Dinamo Sassari ha ufficializzato l'ingaggio della guardia statunitense Nate Johnson per la stagione 2025/2026. Nato a Killeen, Texas, il 25 aprile 1998, Johnson è un esterno completo, alto 194 cm, dotato di grande fisicità, talento e capacità realizzativa sia in penetrazione che da media e lunga distanza. Il nuovo acquisto biancoblu arriva con un bagaglio importante di esperienze maturate tra NCAA , Europa e competizioni internazionali, e con numeri significativi che lo rendono un rinforzo di spessore per la formazione sarda.

Una carriera in ascesa tra NCAA ed Europa

Cresciuto cestisticamente alla McArthur High School di Hollywood, Johnson ha chiuso il suo anno da senior con oltre 22 punti, 6 rimbalzi e 3 assist di media, meritandosi l'inserimento nel primo quintetto All-State. Successivamente ha intrapreso il percorso universitario a Gardner-Webb University, dove ha giocato tre stagioni sotto coach Tim Craft. Nelle ultime due è stato titolare, crescendo fino a raggiungere i 13,5 punti di media con percentuali eccellenti: oltre il 41% da tre punti e più dell'84% ai liberi. Ottimo difensore e tiratore, ha collezionato anche 5 rimbalzi e quasi 2 recuperi a partita. Nel 2019 ha partecipato allo storico esordio di Gardner-Webb nel torneo NCAA, contro i futuri campioni di Virginia, totalizzando 77 presenze e 136 triple nei tre anni con i Runnin' Bulldogs. Nel 2020 è arrivato il salto di qualità con l'approdo a Xavier University nella prestigiosa Big East. Alla prima stagione ha chiuso con 11,4 punti di media e uno straordinario 45,2% dall'arco, tra i migliori specialisti del tiro da tre a livello nazionale. Nel secondo anno, nonostante qualche infortunio, ha brillato in partite chiave come quella contro Virginia Tech, in cui ha messo a segno 30 punti con la tripla decisiva nel finale. Nel 2022 ha iniziato la sua carriera in Europa, firmando con i rumeni dell'Athletic Constanta. In "Divizia A" ha disputato 26 partite con una media di 17,9 punti, 3,9 rimbalzi e 3,7 assist, con il 40% da tre punti e l'86% dalla lunetta. La stagione successiva si è trasferito in Francia al Saint-Quentin, dove ha contribuito alla sorprendente qualificazione ai playoff con una media di 11,2 punti, 3,5 rimbalzi e 1,4 assist in 41 partite, classificando la squadra al sesto posto della Pro A. Nell'ultima annata ha giocato in Lituania con il Neptunas Klaipeda, dove ha mantenuto un livello elevato: 14,5 punti, 1,5 rimbalzi e 5 assist di media. Con il club lituano ha anche debuttato in FIBA Europe Cup, partecipando ai Qualifiers contri i futuri campioni di Bilbao. Fuori dal parquet, Nate Johnson si è laureato in comunicazione alla Gardner-Webb University, e ha successivamente intrapreso un master in Sport Administration. Soprannominato "Turtle Man" dal fratello Johnathan, proviene da una famiglia numerosa: è figlio di Nathan Sr. e Carol Cruse, e ha sei fratelli e sorelle.

Le parole del DS Mauro Sartori e dello stesso Johnson

Il direttore sportivo della Dinamo, Mauro Sartori, ha commentato con soddisfazione l'operazione: "Nate è un giocatore nel pieno del suo potenziale, con alle spalle esperienze significative. È un ottimo attaccante, capace di alternare con efficacia il tiro dalla distanza e le penetrazioni al ferro. Ha fisicità, atletismo e può darci un contributo importante anche nella costruzione del gioco. Oltre a questo, è una presenza affidabile anche sul piano difensivo. Ha mostrato grande entusiasmo nei confronti del nostro interesse, trovando fin da subito una sintonia importante con il coach. Siamo molto contenti che abbia accettato la nostra offerta: è un profilo che ha attirato l'attenzione di diversi club a livello europeo". Entusiasta anche il nuovo arrivato, che ha dichiarato: "Ho deciso di venire alla Dinamo per la motivazione che ha questa squadra nel voler vincere. Mi sono informato e ho visto che in passato ha ottenuto successi importanti: voglio contribuire anch'io a riportare quel livello di risultati". Con l'arrivo di Nate Johnson, la Dinamo Sassari punta a rafforzare ulteriormente il proprio organico per competere ai massimi livelli nella stagione 2025/2026. Un innesto ambizioso, che promette spettacolo e sostanza.