Cattelan torna a teatro: biglietti, prezzi e date per ogni città

Doppietta per lo show man piemontese Alessandro Cattelan, che ricalaca i teatri nostrani con il suo spettacolo 'Salutava sempre' dopo il grande successo del tour invernale. Si riparte a Marzo con la tournée della stand up comedy dall'umorismo profano, in cui lo stesso Cattelan, invitando il pubblico a partecipare al suo funerale, trova l'occasione per parlare di stravaganze, idee, ossesioni e ambiguità che contraddistinguono questo mondo dalla prospettiva dell'aldilà. Attraverso una combinazione di canzoni, battute e performance dall'inconfondibile tono ironico si cerca di rispondere alla fatidica domanda 'Ma cosa viene dopo'?