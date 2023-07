The Phantom of The Opera, il musical: biglietti per Montecarlo e Milano 

Il più grande musical di tutti i tempi, dopo il suo trionfale successo in giro per il mondo, sta finalmente tornando "a casa" nella suggestiva cornice della Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo. Questa imperdibile produzione, diretta con maestria da Cecilia Bartoli, promette di ricreare le atmosfere originali e di offrire uno spettacolo-evento unico ed emozionante dal 19 al 31 dicembre 2023. L'attesa è destinata a finire anche in Italia, poiché Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi, è pronta ad accogliere lo spettacolo meraviglioso dal 11 al 22 ottobre 2023. Grazie alla collaborazione tra Temple Live Entertainment Ltd e Broadway Italia SRL, questo nuovo allestimento si preannuncia come un'esibizione assolutamente da non perdere. Scopri come acquistare i biglietti.