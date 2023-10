Milano, Vincent Van Gogh: biglietti, prezzi e calendario della mostra 

Milano, biglietti per Vincent van Gogh

Ecco tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, prezzo e disponibilità dei biglietti.

Indirizzo : Mudec - Sala ABC - MILANO (MI)

: Mudec - Sala ABC - MILANO (MI) Data : dal 17 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024

: dal 17 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 Oario : gli orari disponibili sono consultabili qui

Milano, prezzo dei biglietti per Vincent Van Gogh

INTERO 19,80 €

RIDOTTO OVER 65 17,80 €

RIDOTTO GENERICO 17,80 €

RIDOTTO 6-26 ANNI 17,80 €

RID. FAMIGLIA ADULTO 17,80 €

RIDOTTO BIMBI 6-13 FAMIGLIA 13,80 €

RIDOTTO SPECIALE 15,80 €

RIDOTTO DIPENDENTI GRUPPO 24 ORE 15,80 €

RIDOTTO DIPENDENTI DELOITTE 11,80 €

Nota bene: Dopo aver selezionato il biglietto potrai anche inserire l'audioguida disponibile sia per adulti sia per bambini.

Vincent Van Gogh: le tematiche della mostra

La collezione di dipinti intitolata “Vincent van Gogh, Pittore colto” si realizza con la cooperazione del Museo Kröller-Müller di Otterlo, nei Paesi Bassi. Circa 40 pezzi in mostra provengono da questo museo, inclusi capolavori notevoli come gli studi di teste e figure per "I mangiatori di patate", schizzi di cucitrici e spigolatrici dall'epoca olandese; "Moulin de la Galette", "Autoritratto", "Interno di un ristorante", "Natura morta con statuetta e libri" dai suoi anni a Parigi (1886-87); opere come "Frutteto circondato da cipressi" e "Veduta di Saintes-Maries-de-la-Mer". La mostra regala una panoramica sia cronologica che tematica, offrendo una nuova interpretazione che evidenzia due aspetti salienti del pittore: il suo profondo amore per la letteratura e la sua ammirazione per il Giappone, amplificata dalla passione per le incisioni giapponesi. Un altro elemento chiave nella sua formazione artistica è stata l'influenza di Jean-François Millet, un'icona artistica e di vita per Vincent, il cui approccio spirituale alla natura ha fortemente influenzato la sua decisione di dedicarsi alla carriera artistica. L'organizzazione e la supervisione dell'esposizione sono state delegate all’esperto d’arte Professor Francesco Poli, insieme a Mariella Guzzoni e Aurora Canepari.

Vincent Van Gogh, storia e opere d'arte

Vincent van Gogh, originario dei Paesi Bassi, è uno degli artisti più celebri e influenti della storia dell'arte. Durante la sua breve vita, affrontò una serie di sfide personali, tra cui gravi problemi di salute mentale. Nonostante la sua continua lotta con la depressione e la malattia mentale, produsse alcune delle opere d'arte più iconiche nel giro di una carriera di soli dieci anni. Stranamente, la sua fama postuma crebbe rapidamente dopo la sua prematura morte a soli 37 anni, e oggi è celebrato come un pioniere dell'arte moderna. Lo stile di Van Gogh è noto per le sue pennellate audaci, vibranti e spesso turbolente, che catturano una gamma di emozioni, dal tumulto alla tranquillità. La sua palette di colori spesso brillante esprime una gamma di umori, da toni cupi a colori vivaci che risplendono dalla tela. Nel complesso, il suo stile può essere descritto come post-impressionista, ma la sua capacità di catturare emozione e movimento lo distingue come un artista unico nel suo genere.

