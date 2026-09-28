Biglietti Ginnastica Ritmica Terni 2026: dove acquistarli 

La città di Terni aprirà il calendario 2026 della Serie A1-A2 di ginnastica ritmica. Sabato 17 ottobre, dalle ore 15:00 , il PalaTerni ospiterà la prima tappa del campionato inaugurando una nuova stagione di grande interesse per società, atlete e appassionati. Sarà il primo appuntamento ufficiale dell’annata e uno dei passaggi iniziali nella corsa al campionato. Scopri come acquistare i biglietti

1ª TAPPA SERIE A1-A2: data, orario e luogo

Terni sarà il punto di partenza della stagione 2026 della Serie A-B di ginnastica ritmica. Da qui prenderà il via un calendario che porterà le società in gara anche a Biella e Livorno, prima dell’appuntamento conclusivo di Bergamo, dove a fine novembre è prevista la Final Six. Per le squadre di Serie A1 e A2, la prova del PalaTerni rappresenterà il primo confronto ufficiale dell’anno e offrirà già indicazioni importanti sugli equilibri del campionato. Il programma proseguirà domenica 18 ottobre con la gara riservata alla Serie B, completando così il primo appuntamento stagionale. La tappa fa parte dei Top Events promossi dalla Federazione Ginnastica d’Italia, il circuito che riunisce alcune delle principali competizioni nazionali della disciplina.

Per chi vuole seguire dal vivo la gara di Serie A1-A2, i biglietti sono disponibili online.



Ecco come acquistare i biglietti

I biglietti per la 1ª tappa di Serie A1-A2 di Terni possono essere acquistati online tramite il circuito Corriere dello Sport-Ticket. Cliccando qui sarà possibile consultare le informazioni aggiornate sull’evento per poter procedere direttamente con l’acquisto dei biglietti.

Con l’avvicinarsi dell’evento, bisogna controllare in anticipo le opzioni ancora disponibili per scegliere con maggiore facilità il proprio ingresso.

Quindi non perdere tempo, acquista ora i biglietti e assicurati il tuo posto al PalaTerni.