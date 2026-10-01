Biglietti Milan-Atalanta: prezzi, disponibilità e dove acquistarli

San Siro si prepara ad accogliere Milan-Atalanta, una delle sfide più interessanti della 7ª giornata di Serie A Enilive 2026/27. Rossoneri e nerazzurri scenderanno in campo domenica 18 ottobre alle 18:00 e, per chi vuole assistere alla partita dal vivo, la vendita dei biglietti per Milan-Atalanta è già aperta.

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Tutte le informazioni sulla partita

L'appuntamento con Milan-Atalanta è fissato per domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La sfida, valida per la 7ª giornata di Serie A Enilive 2026/27, riporterà i rossoneri davanti al pubblico di San Siro dopo la sosta per le Nazionali e gli impegni in trasferta contro Sassuolo in campionato e Salisburgo in Europa League. Milan e Atalanta si ritroveranno così di fronte in una delle sfide più consolidate del campionato. I precedenti complessivi tra le due squadre sono 150: 69 vittorie del Milan, 32 successi dell'Atalanta e 49 pareggi. Numeri che raccontano di una rivalità lunga e ricca di incroci.

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Come acquistare i biglietti

La vendita libera dei biglietti per Milan-Atalanta è aperta. Possono essere acquistati anche attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket, indicato tra i migliori canali di vendita per la partita. I prezzi dei biglietti per Milan-Atalanta partono da 29 euro per la tariffa intera, con importi differenti in base al settore scelto e alla disponibilità residua. Sono previste anche tariffe dedicate in alcuni settori per Under 16 e Over 60. Prezzi e disponibilità possono variare durante le diverse fasi di vendita ed è quindi consigliabile verificare le opzioni disponibili al momento dell'acquisto.

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