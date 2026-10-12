Biglietti Lazio-Parma: dove acquistarli per la sfida dell’Olimpico

Lazio-Parma si avvicina e per chi vuole seguire dal vivo la partita all’Olimpico, è già possibile acquistare i biglietti. L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre, in uno dei due match che chiuderanno il programma dell’ 8ª giornata di Serie A . Verifica disponibilità e settori per Lazio-Parma e acquista il tuo biglietto sul circuito Corriere dello Sport-Ticket/Vivaticket .

Lazio-Parma, l’Olimpico dopo la sfida con la Juventus

Per la Lazio di Gennaro Gattuso la gara con il Parma arriverà al termine di una settimana particolarmente intensa. I biancocelesti saranno infatti impegnati il 18 ottobre contro la Juventus, per poi tornare in campo sei giorni più tardi all’Olimpico. Subito dopo, il calendario proporrà anche il turno infrasettimanale con il Sassuolo, in programma il 27 ottobre. Anche il Parma di Carlos Cuesta arriverà a Roma con pochi giorni a disposizione tra un impegno e l’altro: il 19 ottobre affronterà il Torino, quindi sabato 24 ottobre alle 20:45 sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio. Una fase del calendario particolarmente compressa per entrambe, con tre giornate di campionato concentrate nell’arco di pochi giorni.

Dove acquistare i biglietti per Lazio-Roma

I biglietti di Lazio-Parma sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket tramite la pagina dedicata all’evento. Da lì è possibile consultare i settori disponibili e verificare le soluzioni ancora acquistabili per la partita in programma allo Stadio Olimpico.

Ricordiamo che il titolo di ingresso è nominativo e, al momento dell’accesso allo stadio, deve essere accompagnato da un documento di identità valido.

Acquista i biglietti per Lazio-Parma

