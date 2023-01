Biglietti Lazio-Fiorentina del 29 gennaio: dove acquistarli, info e prezzi

Il calendario della squadra biancoceleste è particolarmente fitto: martedì 24 gennaio è in programma la sfida in campionato contro il Milan, subito a seguire la terza sfida casalinga consecutiva all'Olimpico di domenica contro La Viola.

L’incontro tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Vincenzo Italiano è particolarmente importante, se la squadra del presidente Lotito riuscisse a sfruttare a loro vantaggio il fattore campo, si avvicinerebbe sempre di più all'obiettivo Champions League.

La società biancoceleste quindi si aspetta ancora una volta una grande cornice di pubblico a supporto degli 11 laziali.

Lazio-Fiorentina: come acquistare i biglietti ufficiali

I ticket per il match del 29 gennaio all'Olimpico di Roma, sono ufficialmente in vendita dal 20 gennaio, cosi come i biglietti per il settore ospiti che saranno acquistabili fino a sabato 28 gennaio. I tagliadi ufficiali per assistere alla partita possono essere acquistati online da questo link.

Info e prezzi biglietti Lazio-Fiorentina

I ticket di Lazio-Fiorentina sono disponibili online sul sito autorizzato Vivaticket Corriere dello Sport I settori Curva Nord, Distinti Nord Est, Nord Ovest e Tevere Parterre Laterale, sono esauriti per via degli abbonamenti biancocelesti. Sarà possibile invece acquistare i biglietti in Curva Maestrelli e in Distinti Sud-Ovest, al prezzo di 25€. La Tribuna Tevere andrà invece tra i 38€ e i 60€, mentre costerà 70€ la Tribuna Monte Mario.

Quando e dove vedere la partita